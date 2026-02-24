Paolo Vanoli è il responsabile (in positivo) della svolta della Fiorentina: i gol del ritrovato Kean si uniscono a un Fagioli abilissimo in cabina di regia, alla superiorità numerica causata dalle giocate di Solomon e a una difesa tornata ermetica ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
Rep: “I meriti di Vanoli nella svolta della Fiorentina. Ma ancora un finale sofferto”
La Repubblica elogia Paolo Vanoli nella ritrovata condizione della Fiorentina
Contro il Pisa la Fiorentina parte forte, senza concedere spazio all'avversario. Kean manda alto dopo uno scambio con Harrison nello stretto, Nicolas risponde su Ndour, Caracciolo si immola su Brescianini prima del meritato vantaggio al tredicesimo. La rete dà enfasi alla Fiorentina che gestisce il primo tempo.
Ma il mancato raddoppio pesa su un secondo tempo in cui la squadra si abbassa a proteggere il vantaggio e il Pisa prova a pareggiare la partita. Dopo la sofferenza finale, la liberazione: il triplice fischio. Lo scrive La Repubblica.
