Rep: “I meriti di Vanoli nella svolta della Fiorentina. Ma ancora un finale sofferto”

Paolo Vanoli è il responsabile (in positivo) della svolta della Fiorentina: i gol del ritrovato Kean si uniscono a un Fagioli abilissimo in cabina di regia, alla superiorità numerica causata dalle giocate di Solomon e a una difesa tornata ermetica ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina