Tuttosport: “Per Vanoli una battaglia da far tremare i polsi”

II compito che lo aspetta è tosto: rivitalizzare una squadra fragile, impaurita, vuota di tutto. E ultima in classifica. Non bastasse incombe lo scontro salvezza domani in casa del Genoa. Il compito che aspetta Paolo Vanoli, da ieri nuovo allenatore della Fiorentina, è insomma di quelli da far tremare i polsi. Ma è una sfida in cui il tecnico, definita la rescissione con il Torino, si è tuffato con grande determinazione, anche per rifarsi della delusione per l'esonero deciso a maggio dalla proprietà granata. "Sono venuto a Firenze per sfida e a me le sfide sono sempre piaciute - dice ai canali del club, voce roca, emozione palpabile -. So di rischiare ma sono pronto e carico. Ringrazio il presidente Commisso che spero di conoscere presto e i direttori Ferrari e Goretti: mi hanno permesso di tornare dove ho lasciato da giocatore".