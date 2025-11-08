Rossitto sicuro: “Vanoli una bomba a mano. È perfetto per Firenze”

Viola News
La Nazione

Fabio Rossitto, oggi allenatore ed ex compagno di Vanoli alla Fiorentina, benedice la scelta e spiega le caratteristiche del tecnico viola.
Redazione VN

Fra coloro che hanno conosciuto meglio Paolo Vanoli c'è Fabio Rossitto, che ai microfoni de La Nazione spiega il suo pensiero sull'allenatore appena sbarcato nel mondo viola. Ha giocato con lui nella sua esperienza in viola e parla chiaro: "L'ho sentito, è carico, una bomba a mano pronta ad esplodere". Dispiace per com'è andata con Pioli, con cambio inevitabile, ma Vanoli è l'uomo giusto: "Determinato, competente, allenatore moderno. È l'uomo giusto".

Un martello vero

—  

Vanoli pretende tanto, ha una formazione "contiana" e la motivazione non gli manca: "Gli auguro di vincere qualcosa. Siamo stati gli ultimi a portare un trofeo a Firenze, mi farebbe piacere se fosse lui a rifarlo. Ma prima va sistemato il campionato" spiega l'ex centrocampista. Infine a livello tattico sarà interessante capire come si ripartirà: "È sempre in evoluzione, studia tanto, vuole intensità e concetti moderni. Ha avuto Sacchi e Conte, maestri importanti. Il sistema di gioco non è rigido e saprà trovare quello giusto".

