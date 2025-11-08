Rossitto sicuro: “Vanoli una bomba a mano. È perfetto per Firenze”

Fra coloro che hanno conosciuto meglio Paolo Vanoli c'è Fabio Rossitto , che ai microfoni de La Nazione spiega il suo pensiero sull'allenatore appena sbarcato nel mondo viola. Ha giocato con lui nella sua esperienza in viola e parla chiaro: "L'ho sentito, è carico, una bomba a mano pronta ad esplodere". Dispiace per com'è andata con Pioli, con cambio inevitabile, ma Vanoli è l'uomo giusto: "Determinato, competente, allenatore moderno. È l'uomo giusto".

Un martello vero

Vanoli pretende tanto, ha una formazione "contiana" e la motivazione non gli manca: "Gli auguro di vincere qualcosa. Siamo stati gli ultimi a portare un trofeo a Firenze, mi farebbe piacere se fosse lui a rifarlo. Ma prima va sistemato il campionato" spiega l'ex centrocampista. Infine a livello tattico sarà interessante capire come si ripartirà: "È sempre in evoluzione, studia tanto, vuole intensità e concetti moderni. Ha avuto Sacchi e Conte, maestri importanti. Il sistema di gioco non è rigido e saprà trovare quello giusto".