Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Schivo e schietto, Ulivieri benedice Vanoli: “Bravo a capire tante cose”

Corriere Fiorentino

Schivo e schietto, Ulivieri benedice Vanoli: “Bravo a capire tante cose”

Schivo e schietto, Ulivieri benedice Vanoli: “Bravo a capire tante cose” - immagine 1
Renzo Ulivieri benedice Paolo Vanoli come prossimo allenatore della Fiorentina. Ecco le parole del presidente dell'AIAC.
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola tratteggia la figura di Paolo Vanoli, definendolo schivo e schietto, bravo a scuotere l'ambiente. Ogni volta che si è trovato di fronte situazioni complicate ha sempre dato risposte ottime e da qui intende ripartire anche la Fiorentina. Un approccio chiaro, insieme al vice Cavalletto (ex staff di Farioli), con i dettami di Conte: in Russia ha vinto una coppa nazionale, in un anno e mezzo ha portato il Venezia in A.

Garantisce Ulivieri

—  

Una personalità forte, con calciatori e società non va per il sottile, ma è uno che dà la scossa. Ha una cura maniacale per ogni dettaglio, sa alternare più moduli e punta tanto su intensità e lavoro sulle fasce. Di fatto un sergente di ferro, che si dice fosse l'unico a poter mandare Conte a quel paese senza conseguenze. Chiede tanto, vuole tutto, come conferma Renzo Ulivieri: "Ero in affitto da lui a Parma, venne a giocare la Coppa Italia con la Fiorentina e mi fece gol. Da allora mi sta antipatico" scherza al quotidiano. "Come allenatore è stato bravo a gestire la carriera, facendo esperienze che gli permettessero di compiere un passo alla volta. Si fa rispettare, ma è flessibile. È un grande studioso e ha capito che serve un gioco redditizio. Secondo me è l'uomo giusto" continua.

Leggi anche
Tuttosport: “Per Vanoli una battaglia da far tremare i polsi”
Rossitto sicuro: “Vanoli una bomba a mano. È perfetto per Firenze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA