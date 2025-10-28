Tuttosport: “Nessuno a Firenze si aspetta di vincere a San Siro. Ma mai dire mai”

A San Siro servirà un'impresa

Nemmeno il più ottimista dei tifosi viola crede davvero che la Fiorentina possa espugnare San Siro e interrompere il digiuno di vittorie in campionato contro l’Inter. L’ambiente è in ebollizione: la delusione, la rabbia e la preoccupazione dominano tra i sostenitori, mentre la parola “retrocessione” inizia a risuonare come un avvertimento. Con appena quattro punti e il terz’ultimo posto in classifica, la squadra si trova in una situazione critica, nove punti indietro rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia, all’interno del gruppo c’è la consapevolezza del momento difficile e la volontà di reagire. Pioli invita i suoi a concentrarsi su se stessi e a credere nella possibilità di fare male a un avversario fortissimo come l’Inter, sottolineando la buona reazione vista contro il Bologna.

Moise Kean, autore del rigore del 2-2 nel finale della sfida con i rossoblù, è diventato il simbolo della voglia di non arrendersi che la Fiorentina dovrà portare anche a Milano. Il centravanti ha richiamato la squadra a mostrare carattere e positività, convinto che da quella reazione si possa ripartire per cambiare il corso della stagione. Anche il portiere David De Gea, tra i leader dello spogliatoio, ha lanciato un messaggio di fiducia: gli ostacoli vanno affrontati con coraggio e spirito di squadra, perché una volta ritrovata la vittoria, tutto potrà tornare più leggero. L’unità e la mentalità restano le armi principali per uscire da una crisi che rischia di diventare pericolosa.

Per la sfida di San Siro, Pioli valuta alcuni cambi tattici per dare freschezza alla squadra. In difesa potrebbe rientrare Comuzzo al posto di Pablo Marì, mentre a centrocampo si candidano Ndour e Fazzini per sostituire Mandragora e Fagioli, con Sohm pronto a contendere spazio. Sulla fascia sinistra, invece, si studia l’alternativa tra Fortini, autore di buone prove recenti, e Parisi, al posto di un Gosens non al meglio. L’attacco dovrebbe restare invariato, con la coppia Kean–Gudmundsson, protagonisti di sette gol nelle ultime gare tra club e nazionale, mentre Džeko è pronto a subentrare nel corso del match, desideroso di lasciare il segno contro la sua ex squadra. Lo scrive Tuttosport.