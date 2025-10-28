Repubblica: “Mercato? Cosa aveva chiesto Pioli in difesa. Sabiri prima di Sohm?”

La Fiorentina è riuscita a evitare il tracollo contro il Bologna grazie a una rimonta di puro orgoglio e nervi, ma la partita ha evidenziato ancora una volta limiti tecnici e tattici profondi . Il 2-2 finale, arrivato dopo una prestazione a tratti disordinata ma coraggiosa, ha offerto qualche segnale di reazione sul piano mentale, ma non può nascondere le fragilità di una squadra che, dopo otto giornate e solo quattro punti in classifica, resta impantanata in fondo alla graduatoria. Nonostante le tante occasioni create, la Fiorentina continua a pagare errori individuali e disattenzioni collettive che mettono a rischio ogni risultato .

In difesa, l’assetto a tre — scelto come base del progetto stagionale — si è rivelato tutt’altro che solido. Il reparto, rimasto pressoché identico a quello della scorsa stagione, fatica a mantenere compattezza e concentrazione, con un baricentro troppo basso e scarsa organizzazione. Pioli aveva chiesto un giocatore capace di impostare in difesa. Il risultato è impietoso: dodici gol subiti in otto partite, che fanno dei viola la terza peggior difesa del campionato. Anche i centrocampisti non riescono a trovare un equilibrio: né il doppio play Fagioli-Nicolussi Caviglia né le varianti successive hanno dato continuità di gioco. Mandragora e Sohm non hanno ancora inciso, mentre gli esterni Dodò e Gosens, chiamati a garantire spinta e pericolosità offensiva, si sono rivelati meno incisivi e poco affidabili in copertura.