Franco Mastantuono è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'argentino ha già avuto un confronto con Fabio Grosso, che punta su di lui per garantirgli continuità e un percorso di crescita. Il talento ex Real Madrid può essere impiegato sia alle spalle della punta che sulle corsie offensive, senza però escludere l'arrivo di un altro esterno di qualità.

Parallelamente resta viva anche la pista che porta al centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt. Lo sbarco di Mastantuono a Firenze è previsto tra oggi e domani, mentre resta da definire il numero di maglia: non dovrebbe infatti ereditare la numero 10, indossata nella scorsa stagione da Albert Gudmundsson, il cui futuro in viola resta in bilico. Lo riporta Tuttosport