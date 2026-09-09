Le insidie non mancano per Paolo Vanoli, al ritorno sulla panchina della Fiorentina. Sono partiti in 19 e sono arrivati in 13, con una rosa ancora alla ricerca di gioco, carattere e identità. Un gruppo costruito da un mercato al quale Vanoli non ha partecipato e sul quale, a dire il vero, era intervenuto poco anche Fabio Grosso, una delle ragioni della rottura con Paratici e dell’esonero. La società, sul caso dell’ex tecnico, starebbe valutando anche un’azione disciplinare, come scrive Tuttosport.

Vanoli ritrova però giocatori già valorizzati durante la sua precedente esperienza, da Fagioli a Ndour, e nuovi esterni offensivi come Gnonto, Goncalves e Njie, che il tecnico aveva fatto esordire in Serie A ai tempi del Torino. Pochi giorni per preparare la trasferta di Venezia: possibile la conferma del 4-1-4-1, con Fagioli in regia. Più avanti potranno tornare d’attualità il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con Atta sulla trequarti. Commisso ha parlato di «onorare la storia e costruire i prossimi 100 anni» del club. Oggi, però, ai tifosi interessa soprattutto una cosa: cancellare quello zero dalla classifica.