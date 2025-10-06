Tuttosport: “La Fiorentina perde, ma ci prova. E la Curva Fiesole applaude”

Tuttsport sul momento della Fiorentina

Redazione VN 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 08:54)

Neppure il primo splendido gol stagionale di Moise Kean basta alla Fiorentina per fermare la crisi. Contro la Roma arriva la terza sconfitta consecutiva al Franchi, con i viola che restano ancora senza vittorie dopo sei giornate — un digiuno così lungo non si vedeva da 48 anni. Eppure la squadra di Pioli era partita bene, trovando il vantaggio con Kean prima di subire in otto minuti il pareggio di Soulé e il gol del sorpasso di Cristante. La Roma ha poi gestito con ordine, senza brillare, ma con la solidità necessaria per confermarsi in vetta alla classifica con 15 punti, frutto di cinque successi (quattro in trasferta). Gasperini può sorridere: la sua squadra ha mostrato carattere, reagendo dopo il ko europeo con il Lilla e dimostrando di saper soffrire nei momenti difficili.

Sul fronte viola, invece, resta solo tanta amarezza. Pioli non trova la chiave per invertire la rotta, nonostante una prestazione generosa e qualche segnale di crescita. Il palo di Kean, la traversa di Piccoli e il clamoroso errore di Gosens a pochi minuti dalla fine riassumono perfettamente la sfortuna e la fragilità del momento. La Fiorentina ha iniziato meglio della Roma, restando in partita fino all’ultimo, ma ancora una volta è mancata la concretezza sotto porta. Neppure i cambi offensivi, con l’ingresso di Dzeko e un tridente finale, sono riusciti a cambiare il destino di un match deciso dai dettagli e dal maggior cinismo giallorosso.

Al termine della gara, però, il clima al Franchi non è di rabbia ma di sostegno: la Curva Fiesole applaude e incoraggia la squadra, riconoscendo l’impegno nonostante il momento nero. Pioli difende i suoi uomini — “non posso rimproverare nulla ai ragazzi” — ma ammette che servono più cattiveria e lucidità. La classifica è preoccupante e il calendario non aiuta, con Milan, Rapid Vienna, Bologna e Inter all’orizzonte. Tuttavia, Kean prova a trasmettere fiducia: il suo gol e le sue parole (“ne usciremo, siamo un gruppo forte”) rappresentano la speranza di una ripartenza per una Fiorentina che, pur in difficoltà, non vuole arrendersi. Lo scrive Tuttosport.