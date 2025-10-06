Repubblica: “Fiorentina, ora 2 settimane di passione. E la Curva attacca Pradè”

Repubblica sulla sconfitta della Fiorentina al Franchi

Redazione VN 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 08:42)

La Fiorentina chiude la prima parte di stagione nel peggior modo possibile: terza sconfitta interna consecutiva, solo tre punti in classifica e un posto pericoloso in zona retrocessione. Nemmeno i cambi di modulo e uomini decisi da Pioli riescono a invertire la rotta, e la sfortuna sembra accanirsi: contro la Roma arrivano due pali (Kean e Piccoli) e un gol clamorosamente sbagliato da Gosens. Il tecnico prova a rianimare la squadra, ma la luce in fondo al tunnel non si vede. Ora arrivano due settimane di pausa che saranno decisive per ritrovare equilibrio e fiducia, in vista di un calendario da brividi con Milan, Bologna e Inter.

La partita era iniziata bene per i viola: pressione alta, buon ritmo e il primo gol stagionale di Kean, bravo a sfruttare un errore tra Celik e Mancini. Il vantaggio però dura poco: Soulé pareggia con un gran sinistro e Cristante, su calcio d’angolo, firma l’1-2. La Fiorentina non si arrende e colpisce ancora un palo con Kean prima dell’intervallo. Nella ripresa Pioli tenta la carta Piccoli, che porta vivacità e sfiora il gol colpendo una traversa, ma la fortuna continua a voltare le spalle. Nemmeno l’occasione finale di Gosens cambia la storia di un match stregato, chiuso da un salvataggio di De Gea su Dybala.

Nonostante la sconfitta, il pubblico del Franchi non contesta la squadra: applausi e cori dalla Curva Fiesole premiano l’impegno e la grinta, segno che i tifosi riconoscono la buona volontà dei giocatori. Il malcontento, invece, si concentra sulla dirigenza: nel prepartita gli ultras hanno distribuito un volantino in cui chiedono apertamente l’esonero del direttore sportivo Daniele Pradè, ritenuto il principale responsabile della situazione attuale. Un messaggio chiaro alla società e al presidente Commisso, mentre Pioli e la squadra restano chiamati a reagire sul campo per non farsi risucchiare del tutto nella crisi. Lo scrive Repubblica Firenze.