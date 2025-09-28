Tuttosport: “Gudmundsson la carta per scacciare la crisi viola”

Gudmundsson , Kean e altri nove. Toccherà all'islandese e alla punta della Nazionale scacciare la crisi e riportare la Fiorentina al sorriso. A Pisa, nel derby che manca da tanti anni: due elementi fondanti della rosa di Pioli, ma soprattutto a caccia della piena forma. Kean è ancora a caccia del suo primo gol e oggi tocca quota 50 presenze tonde, con 25 reti. Uno che può spostare l'inerzia della stagione, altrimenti tutto diventa più difficile.

Gud, pensaci tu

Ma da solo non basta: l'ex Genoa tornerà dopo l'assenza col Napoli e la panchina col Como. Come ricorda Tuttosport, finora ha segnato solo con il Polissya, in campionato non segna dal 16 marzo scorso. Ritroverà da avversario Gilardino che aveva in Liguria e che lo ha fatto praticamente sbocciare. Nessuno come lui ha saputo valorizzarlo fino ad ora. È acqua passata, ora c'è il presente.