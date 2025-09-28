Il derby toscano per svoltare, Repubblica: “Pioli chiede fame e testa”

Chi vince regna

Pioli ha sottolineato alla vigilia che i malumori fanno parte delle alte aspettative e attende miglioramenti al più presto, soprattutto mentali. Una squadra che dovrà essere pronta a battagliare su ogni pallone, con qualità e fisicità. Conterà tutto, dalle seconde palle ai dettagli, con una fame tripla. Il quotidiano riferisce di tanti esperimenti in settimana: dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2, con Gudmundsson e Kean a decidere la partita e Dzeko dall'inizio. Sarebbe questa l'idea di Pioli: il quotidiano schiera il bosniaco accanto al centravanti azzurro con l'islandese alle loro spalle. Pronto a tornare anche Comuzzo. Vincere per sbloccarsi.