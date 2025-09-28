Nominato nuovo commissario per gli stadi, sprint Franchi: cosa succede adesso

Lo stadio Franchi ha un suo commissario

Redazione VN 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 10:04)

La svolta per il restyling del Franchi potrebbe arrivare con la nomina di Massimo Sessa a commissario straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032. Il suo compito sarà quello di snellire la burocrazia, velocizzare i procedimenti e gestire le linee di credito per i cinque impianti che ospiteranno la competizione. Tra questi, al momento solo l’Allianz Stadium di Torino soddisfa tutti i requisiti UEFA, mentre fa rumore la possibile esclusione di San Siro. Firenze, invece, si è mossa per tempo, con la candidatura presentata a luglio dalla sindaca Sara Funaro.

Se il Franchi dovesse essere selezionato dalla FIGC entro il 2026, diverrebbe infrastruttura di interesse strategico nazionale, con la possibilità di accedere a risorse pubbliche fondamentali per completare il secondo lotto dei lavori senza dover ricorrere ai 50 milioni messi a disposizione da Rocco Commisso. Il commissario, inoltre, potrà facilitare anche l’arrivo di fondi privati e accelerare tutte le procedure autorizzative tramite ordinanze immediate e conferenze di servizi che sostituiscono l’intero iter burocratico. Un “assist” anche per il sindaco Funaro, che potrebbe essere nominata sub-commissario e così avere un ruolo diretto nella gestione dei tempi.

I prossimi giorni saranno decisivi per fissare il cronoprogramma dettagliato dei lavori, con l’obiettivo di rispettare scadenze ormai stringenti. Non ci sarà bacchetta magica, ma i poteri speciali concessi al commissario straordinario dovrebbero garantire un’accelerazione concreta e decisiva, affinché Firenze possa presentarsi pronta e competitiva nella corsa a Euro 2032. Lo scrive la Nazione.