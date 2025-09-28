Un ottimo rapporto tra Pioli e Gilardino che si trovano anche in estate a Forte dei Marmi, dove l'allenatore del Pisa da qualche anno risiede con la famiglia. Ma questo pomeriggio uno deve decretare la depressione dell'altro. Il Pisa ha un solo punto in classifica, la Fiorentina appena due.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “A differenza del Pisa, la Fiorentina deve assolutamente vincere. Sennò…”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “A differenza del Pisa, la Fiorentina deve assolutamente vincere. Sennò…”
La Fiorentina ha il fiato sul collo
Però, al contrario degli avversari neopromossi in A deve assolutamente vincere perché il clima a Firenze sta già diventando pesante: «Devi accettare certe regole se stai alla Fiorentina - dice Pioli -. Il nostro obiettivo è ricevere applausi e dobbiamo far di più per ottenerli. Non ho perplessità sull'impegno della squadra ma dobbiamo portare a casa qualcosa».
La risposta da campo del padrone di casa: «Affrontiamo una squadra che è terza nelle transizioni offensive. Dovremo essere offensivi e farci trascinare dai nostri tifosi. Voglio vedere la stessa mentalità. Siamo sempre rimasti attaccati alle partite. I complimenti fanno piacere, ma adesso servono i punti». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA