Gazzetta: “A differenza del Pisa, la Fiorentina deve assolutamente vincere. Sennò…”

Un ottimo rapporto tra Pioli e Gilardino che si trovano anche in estate a Forte dei Marmi, dove l'allenatore del Pisa da qualche anno risiede con la famiglia. Ma questo pomeriggio uno deve decretare la depressione dell'altro. Il Pisa ha un solo punto in classifica, la Fiorentina appena due.

Però, al contrario degli avversari neopromossi in A deve assolutamente vincere perché il clima a Firenze sta già diventando pesante: «Devi accettare certe regole se stai alla Fiorentina - dice Pioli -. Il nostro obiettivo è ricevere applausi e dobbiamo far di più per ottenerli. Non ho perplessità sull'impegno della squadra ma dobbiamo portare a casa qualcosa».