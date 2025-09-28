Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport avverte: “Gilardino caricherà Nzola, che alla Fiorentina ha deluso”

Corriere dello Sport

CorSport avverte: “Gilardino caricherà Nzola, che alla Fiorentina ha deluso”

Nzola
Nzola ritrova da ex la Fiorentina
Redazione VN

 Il Pisa avrà la spinta di uno stadio che attende questa partita da 34 anni. Non è un fattore da mettere in secondo piano, almeno oggi, perché l’ambiente potrà avere una sua influenza, tanto più che i tifosi viola non saranno molti visto che la Curva Fiesole ha deciso di disertare la trasferta a causa del prezzo elevato dei biglietti.

I nerazzurri, nonostante tre sconfitte di fila, in alcuni frangenti hanno fatto meglio dei viola: il primo tempo della gara persa in casa contro la Roma e lunedì scorso a Napoli, per esempio. Ma anche con Atalanta (a Bergamo l’unico punto conquistato finora) e Udinese la squadra di Gilardino ha dimostrato carattere, voglia e un’identità che sta emergendo. Il problema è essenzialmente in fase offensiva, perché i gol sono pochi: tre (come i viola), di cui nessuno nelle due gare giocate in casa.

Magari il tecnico nerazzurro ed ex bomber della Fiorentina (è nella Top Ten dei marcatori viola “all time”) proverà a caricare Nzola, che a Firenze ha deluso e che è andato a segno proprio nell’ultima partita a Napoli. Di certo, la sensazione della vigilia è che la Fiorentina dovrà trovare se stessa tutta in un colpo per oltrepassare la carica emotiva del momento, la smania del Pisa e il frastuono di uno stadio che pensa a questo derby da molto tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Nazione: “Gilardino, prima di dire sì al Pisa, ha aspettato fino all’ultimo...
Toto formazione: Marì insidia Pongracic, torna Gudmundsson. Spazio a Sohm?

© RIPRODUZIONE RISERVATA