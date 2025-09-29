Tuttosport: “Fiorentina, il palleggio non basta. Il Pisa meritava la vittoria”

Fiorentina salvata dai legni colpiti dal Pisa. In casa viola è buio pesto e i tifosi protestano

"Gilardino e Pioli: doppia delusione": titola così Tuttosport sullo 0-0 tra Pisa e Fiorentina. Le due squadre, rispettivamente con 2 e 3 punti in classifica, sono ancora a secco di vittorie in Serie A. Riportiamo una parte dell'analisi del quotidiano:

Dopo 31 anni di assenza all'Arena, il derby dell'Arno finisce ancora 0-0. In quel caso era serie B, oggi è serie A con due squadre ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Non è arrivata la vittoria ma il Pisa, due punti in classifica, è la squadra che l'avrebbe meritata e che può recriminare di più. Una traversa con Nzola, al 13' del primo tempo su assist di un - a tratti incontenibile - Akinsanmiro, un palo con Cuadrado al 35' della ripresa, altre situazioni importanti e un gol annullato poco prima a Meister, due falli di mano in area viola, sempre nella ripresa, non segnalati. I tocchi di Progaric su un tiro di Bonfanti, poco dopo il palo di Cuadrado, e un mani di Fazzini non sono stati visti Da Manganiello che invece era stato richiamato al Var dopo aver convalidato al rete di Meister.

Il Pisa è stato più aggressivo e volenteroso, la Fiorentina, dopo una partenza difficile, è cresciuta sotto il piano del palleggio, ben il 62% di possesso, ma non è riuscita a sfondare. Il più pericoloso è stato Kean che si è procurato qualche chance, una anche Nicolussi Caviglia nel primo tempo, non concretizzate e soprattutto ha calciato alto nei minuti di recupero su assist del nuovo entrato Dzeko. Sarebbe stata una punizione troppo pesante per il Pisa. A Kean sono state annullate due reti ma non ci sono state proteste. Nella squadra di Pioli si è visto poco Gudmundsson.