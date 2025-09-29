Ferrara duro: “92mln spesi e solo 3 punti. Fiorentina rifletti, altro che bistecche”

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza il pareggio tra la Fiorentina e il Pisa. Ecco il suo commento dopo la gara:
Dice Pioli: "Ho visto segnali incoraggianti". Certo, nel senso che ci è andata bene. Il primo segnale si chiama traversa, il secondo palo. Beh, se la fortuna è un segnale incoraggiante allora ha ragione lui. Ma quanta malinconia negli occhi di questa squadra infelice. Dice ancora Pioli: "Siamo stati sempre in partita". Beh, contro l'ultima in classifica anche questo è incoraggiante. C'è chi si aggrappa al fatto che la Fiorentina ha messo in campo qualche grammo di garra in più. Sì, certo, ma gli avversari arrivavano sempre prima sui palloni, e ringraziamo il cielo che il Pisa non ha dei fenomeni. Certo, un allenatore capisce quando è il momento di infierire sui suoi giocatori e quando deve accarezzarli pubblicamente. Però 3 punti in 5 partite dopo aver speso 92 milioni, oltre che a far piangere dovrebbero spingere tutti, società compresa, anche a una riflessione profonda. Altro che bisteccate di gruppo. Ps. Notizie di Gud?
