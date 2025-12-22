Tuttosport: “Dall’Udinese all’Udinese. Paratici già rientrato in Italia”

La Fiorentina torna alla vittoria in campionato facendo cinque gol all'Udinese: che questa sia la rinascita? Intanto si attende Paratici

Una manita per la prima vittoria in campionato. La Fiorentina si regala sotto l'albero di Natale una serata finalmente col sorriso e soprattutto coi tre punti. L'avversaria (l'Udinese) è la stessa dell'ultimo successo conquistato in A, lo scorso 25 maggio. Che sia la svolta per i viola tanto agognata? Serviranno altre gare per capirlo, già la prossima sul campo del Parma s'annuncia un test importante, intanto la squadra mostra qualche segnale positivo nel gioco, nell'atteggiamento, nella determinazione a volersi scuotere così da uscire dal buco nero.