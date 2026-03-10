Tuttosport: “Appello della società a stare uniti, ma tifosi si sentono traditi”

Lunedì 16 marzo alle ore 20.45 la Fiorentina sarà impegnata allo stadio "Zini" di Cremona nello spareggio salvezza contro la Cremonese. Come scrive Tuttosport, da parte della società è pronto un appello, come sempre capita in tali circostanze, a stare uniti, a fare quadrato, a crederci. Da parte di tecnico e giocatori, come sempre succede in situazioni così, trapelerà per l’ennesima volta la volontà di lottare, lavorare, non mollare. Dopodiché arriverà la resa dei conti (con inevitabili rivoluzioni ed epurazioni che riguarderanno tutti i comparti). Ma a sei mesi dalle celebrazioni del Centenario del club c’è una sola priorità: "Bisogna tutti dare di più e portare in salvo la Fiorentina", ha ribadito domenica Luca Ranieri. Ai proclami però devono seguire i fatti. È quanto pretende e chiede una tifoseria che si sente sempre più tradita.