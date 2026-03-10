CorSport: “Tutti i cambi di Vanoli. Spazio a Fazzini e Fabbian, occhio a Piccoli”

Il turnover della Fiorentina

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 10:40)

Dopo la partita contro il Parma, la Fiorentina è tornata subito al lavoro al Viola Park per preparare la sfida di Conference League. La seduta è stata di scarico per i titolari scesi in campo il giorno prima, mentre gli altri giocatori hanno svolto un allenamento più intenso, con esercizi atletici già iniziati al termine della gara del Franchi. Tra chi ha lavorato a parte c’era anche Moise Kean, impegnato in palestra nell’ambito di un programma personalizzato.

L’attaccante sta infatti cercando di recuperare dal problema alla tibia che si è riacutizzato dopo la trasferta di Udine. Kean ha già saltato la gara con il Parma e non sarà disponibile nemmeno per l’andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow. L’obiettivo dello staff è però averlo a disposizione per la delicatissima sfida di campionato contro la Cremonese, considerata fondamentale nella corsa alla salvezza.

Proprio per gestire le energie in vista di quella partita, Vanoli è orientato a un ampio turnover in coppa. Senza Kean, in attacco potrebbe giocare ancora Piccoli, anche se lo staff valuta se preservarlo per il campionato. La formazione europea dovrebbe quindi essere molto diversa da quella di Serie A, con spazio a diversi giocatori meno utilizzati come Comuzzo, Fortini, Fabbian, Fazzini, Christensen e Balbo, mentre alcuni titolari – tra cui Fagioli e forse Parisi – potrebbero riposare in vista dell’impegno decisivo di Cremona. Lo scrive il Corriere dello Sport.