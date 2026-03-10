La Fiorentina è alle prese con gli infortuni di Moise Kean (tibia), Luca Lezzerini e Manor Solomon, lesione muscolare alla coscia per quest'ultimi due. Come scrive Repubblica Firenze, l’israeliano tornerà a disposizione con tutta probabilità dopo la sosta, ma le sue condizioni tengono accesa una flebile speranza di poterlo rivedere fra convocati il 22 marzo contro l’Inter.
Repubblica su Solomon: "Flebile speranza di poterlo rivedere contro l'Inter"
L'esterno israeliano è alle prese con una lesione muscolare alla coscia
