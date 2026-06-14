Tuttosport si sofferma sul mercato del Torino, che con Abate punterà forte sui giovani. Uno dei giocatori che il ds Petrachi sta seguendo per rinforzare il centrocampo è Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Amatucci non rientra nei piani viola. Piace a un club di Serie A”
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Tuttosport: “Amatucci non rientra nei piani viola. Piace a un club di Serie A”
Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas
Ora che il prestito è terminato (il club iberico non vuole esercitare il diritto di riscatto), Amatucci torna a Firenze, ma non rientra nei piani della società viola e Petrachi sta pensando di portarlo a Torino.
Il ds granata conosce molto bene il centrocampista: nell’estate del 2024 lo aveva infatti portato alla Salernitana, in Serie B, e ne apprezza le qualità tecniche.
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