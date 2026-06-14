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Tuttosport: “Amatucci non rientra nei piani viola. Piace a un club di Serie A”

Lorenzo Amatucci
Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas
Redazione VN

Tuttosport si sofferma sul mercato del Torino, che con Abate punterà forte sui giovani. Uno dei giocatori che il ds Petrachi sta seguendo per rinforzare il centrocampo è Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas.

Ora che il prestito è terminato (il club iberico non vuole esercitare il diritto di riscatto), Amatucci torna a Firenze, ma non rientra nei piani della società viola e Petrachi sta pensando di portarlo a Torino.

Il ds granata conosce molto bene il centrocampista: nell’estate del 2024 lo aveva infatti portato alla Salernitana, in Serie B, e ne apprezza le qualità tecniche.

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