Tuttosport: “Amatucci non rientra nei piani viola. Piace a un club di Serie A”

Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas

Tuttosport si sofferma sul mercato del Torino, che con Abate punterà forte sui giovani. Uno dei giocatori che il ds Petrachi sta seguendo per rinforzare il centrocampo è Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas.