"Obiettivo Kean. Ma senza perdere di vista Vlahovic & C.": titola così Tuttosport in riferimento al Milan. Il quotidiano scrive che la società rossonera ha il dovere di imporre il proprio mercato estivo sull'acquisto di un centravanti che sappia garantire 15-20 gol in campionato.
Tuttosport: Allegri vuole Kean al Milan. L’ostacolo potrebbe essere Paratici
Difficile che Mateta, che nel frattempo non sta più giocando, possa tornare nel mirino, mentre è ben presente - si legge - il nome di Moise Kean. Allegri lo ha allenato e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo. Il centravanti azzurro è legato alla Fiorentina fino al 2029 e ha una clausola rescissoria da 62 milioni (attiva dal primo al 15 luglio). Dopo quest'annata difficile, potrebbe partire. La Premier resta un possibile approdo, ma il Milan ci sta ragionando e potrebbe mettere sul piatto delle contropartite, perfino Camarda assai stimato da Paratici. Ecco, il neo ds viola, trattato e "mollato" dal Milan prima di virare su Tare, potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa, ma la Fiorentina in questi anni ha sempre ceduto i suoi gioielli anche a club non propriamente amici come la Juventus.
Anche il nome di Vlahovic resta da monitore , così come quellodi Pellegrino del Parma. Occhio, poi, pure a Darwin Nunez dell'Al-Hilal, finito fuori rosa per il campionato arabo dopo l'acquisto a gennaio di Benzema, e Gabriel Jesus dell'Arsenal, contratto in scadenza nel 2027 ed entrato recentemente nella scuderia di Branchini, agente, fra gli altri, anche di Allegri.
