Tuttosport: Allegri vuole Kean al Milan. L’ostacolo potrebbe essere Paratici

Difficile che Mateta, che nel frattempo non sta più giocando, possa tornare nel mirino, mentre è ben presente - si legge - il nome di Moise Kean. Allegri lo ha allenato e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo. Il centravanti azzurro è legato alla Fiorentina fino al 2029 e ha una clausola rescissoria da 62 milioni (attiva dal primo al 15 luglio). Dopo quest'annata difficile, potrebbe partire. La Premier resta un possibile approdo, ma il Milan ci sta ragionando e potrebbe mettere sul piatto delle contropartite, perfino Camarda assai stimato da Paratici. Ecco, il neo ds viola, trattato e "mollato" dal Milan prima di virare su Tare, potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa, ma la Fiorentina in questi anni ha sempre ceduto i suoi gioielli anche a club non propriamente amici come la Juventus.