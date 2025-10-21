Viola News
Tutti i problemi della Fiorentina: Pioli ha poco da festeggiare

Tutti i limiti della Fiorentina di Stefano Pioli
Il compleanno di Stefano Pioli avrebbe potuto avere tutt’altro sapore: in uno scenario ideale, la Fiorentina avrebbe battuto il Milan, festeggiando con il quarto posto in classifica e un piazzamento da Champions League. Invece, la realtà racconta di una squadra ultima in classifica con soli tre punti, a pari con Genoa e Pisa, e di un tecnico costretto a cercare risposte in mezzo alla crisi. Il problema principale è chiaro: la Fiorentina ha perso troppi punti dopo essere andata in vantaggio, un trend che la rende la peggiore in Italia e in Europa in questa statistica, alla pari con l’Atletico Madrid.

I numeri sono impietosi: 11 punti svaniti da situazioni favorevoli, che avrebbero potuto cambiare radicalmente la stagione — con 25 punti totali la squadra sarebbe a ridosso di Inter e Napoli. Il copione si è ripetuto più volte: dal pareggio beffardo di Cagliari, firmato da Luperto al 95’, alla sconfitta interna col Como, dove la Fiorentina, avanti con Mandragora, è crollata nel finale. Lo stesso è accaduto con la Roma, che ha ribaltato il vantaggio di Kean in pochi minuti, e ancora a San Siro, dove il Milan ha risposto all’illusione del gol di Gosens con la doppietta di Leao. Quattro partite, quattro vantaggi sprecati, tre sconfitte identiche nel punteggio: 2-1. Un destino beffardo che fotografa la fragilità mentale e tattica della squadra.

L’unica luce in un quadro così cupo arriva dalla Conference League, dove la Fiorentina ha saputo gestire i vantaggi e mostrare solidità difensiva. Nelle vittorie contro Polissya e Sigma Olomuc la squadra non ha mai subito gol, e persino nella gara di ritorno in Ucraina, sotto di due reti, è riuscita a rimontare con carattere. È da quell’atteggiamento, fatto di compattezza e concentrazione, che Pioli vuole ripartire. Giovedì a Vienna servirà ritrovare proprio quella Fiorentina: concreta, aggressiva e capace di reagire. Solo così potrà trasformare la “sliding door” di questo ottobre amaro in un nuovo inizio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

