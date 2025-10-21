Nazione: “Il tifo volta le spalle alla squadra. Spaccatura sempre più profonda”

La Nazione si sofferma sulla Curva Fiesole

Redazione VN 21 ottobre - 06:24

Hanno percorso centinaia di chilometri per sostenerla ma al momento di guardarsi negli occhi le hanno voltato le spalle. È questa l'immagine più potente che resta della notte di San Siro: la Fiorentina, al termine del ko con il Milan, si è avvicinata al settore ospiti ma è stata respinta dai suoi stessi tifosi.

Nessun applauso consolatorio: solo contestazione e silenzi taglienti. E dire che la sconfitta con i rossoneri è arrivata nel modo più beffardo possibile, con un rigore dubbio concesso nei minuti finali. Ma l'episodio arbitrale non è bastato a fare da scudo, visto che quello del Meazza non è stato un incidente isolato: è il rumore di un malessere che monta e che era già esploso a fine settembre a Pisa. Anche allora la squadra provò a ringraziare chi era sugli spalti, anche allora venne respinta con durezza.

La sensazione è chiara: dopo le divergenze con la società, anche tra la formazione di Pioli e parte della tifoseria si sta aprendo una frattura pericolosa.

E se per la trasferta di Conference a Vienna la contestazione verrà messa per un momento a tacere (saranno 1.200 i tifosi viola in Austria), il vero banco di prova sarà il match di domenica con il Bologna. Lo scrive la Nazione.