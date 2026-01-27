Viola News
Tutta Firenze rende omaggio a Rocco Commisso: Vanoli e i leader in prima fila

L'ultimo saluto al Presidente della Fiorentina
Da New York a Firenze, le due città simbolo della vita di Rocco Commisso hanno salutato l’imprenditore italoamericano, scomparso il 16 gennaio a 76 anni. Dopo l’addio negli Stati Uniti, la commemorazione si è svolta a Firenze, la città scelta da Commisso per il suo secondo capitolo imprenditoriale iniziato nel 2019. La messa si è tenuta nel Duomo, luogo emblematico, a testimonianza del legame profondo costruito con la città e con la Fiorentina.

Durante la cerimonia hanno preso la parola la moglie Catherine e il figlio Joseph, che hanno ribadito la volontà della famiglia di portare avanti il progetto viola. Catherine ha ricordato il Viola Park come l’eredità più concreta lasciata dal marito, promettendo di proseguire il suo lavoro con lo stesso amore e determinazione. Joseph, già nominato vicepresidente e amministratore delegato ad interim di Mediacom, ha mostrato grande coinvolgimento emotivo e ha rassicurato tifosi e città sul futuro del club, promettendo una Fiorentina guidata da visione, disciplina, rispetto e unità, chiudendo con un sentito “Forza Viola”.

Alla cerimonia hanno partecipato le squadre maschili e femminili della Fiorentina, insieme a dirigenti, istituzioni sportive e politiche e numerose figure del calcio italiano. Presenti anche ex giocatori e leggende viola, oltre alle autorità cittadine. Un momento solenne e condiviso che ha segnato simbolicamente la chiusura dei sei anni e mezzo di gestione Commisso, salutati dall’abbraccio definitivo della città che lui aveva scelto come casa. Lo scrive Il Corriere dello Sport. 

