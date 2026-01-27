Tutta Firenze rende omaggio a Rocco Commisso: Vanoli e i leader in prima fila

Da New York a Firenze, le due città simbolo della vita di Rocco Commisso hanno salutato l’imprenditore italoamericano, scomparso il 16 gennaio a 76 anni . Dopo l’addio negli Stati Uniti, la commemorazione si è svolta a Firenze, la città scelta da Commisso per il suo secondo capitolo imprenditoriale iniziato nel 2019. La messa si è tenuta nel Duomo, luogo emblematico, a testimonianza del legame profondo costruito con la città e con la Fiorentina.

Durante la cerimonia hanno preso la parola la moglie Catherine e il figlio Joseph, che hanno ribadito la volontà della famiglia di portare avanti il progetto viola. Catherine ha ricordato il Viola Park come l’eredità più concreta lasciata dal marito, promettendo di proseguire il suo lavoro con lo stesso amore e determinazione. Joseph, già nominato vicepresidente e amministratore delegato ad interim di Mediacom, ha mostrato grande coinvolgimento emotivo e ha rassicurato tifosi e città sul futuro del club, promettendo una Fiorentina guidata da visione, disciplina, rispetto e unità, chiudendo con un sentito “Forza Viola”.