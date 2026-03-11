Turnover netto in Europa, Repubblica: “C’è Christensen, chance Braschi”

La Fiorentina pensa solo al campionato, ma alle porte c'è la Conference. L'input del club è chiaro: priorità assoluta alla partita contro la Cremonese e rotazioni anche massicce in Europa contro il Rakow. Un'impostazione in pratica già attuata con lo Jagiellonia, stavolta portata ulteriormente avanti: non rischiare alcun titolare e conseguenti infortuni.

Cambiano portiere e... attaccante?

Secondo Repubblica si parte dal cambio fra i pali: fuori l'infortunato Lezzerini, dentro Christensen che avrà così una maglia da titolare, con Kouadio e Balbo in difesa insieme a Comuzzo e Fortini. A centrocampo, senza Brescianini in lista, ecco Ndour-Mandragora, con Fabbian pronto a una terza maglia. Attenzione anche davanti: con Kean in dubbio per lo Zini Vanoli potrebbe non rischiare Piccoli ma dare una chance al Primavera Braschi, oppure a Fabbian falso nove. A completare l'undici, Fazzini e Harrison dovrebbero agire in fascia.