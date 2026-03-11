Kean è in dubbio, Repubblica: “Al 50% la presenza allo Zini, il punto”

Moise Kean è in dubbio per la trasferta di Cremona. Fino a sabato non si conosceranno le sue condizioni, ad ora è al 50%.

Moise Kean resta il grande cruccio della Fiorentina per il delicato rush finale del campionato. L'attaccante convive con un problema alla tibia e malgrado la cautela - spiega Repubblica - non c'è certezza della sua presenza contro la Cremonese nel prossimo fine settimana . Il giocatore salterà sicuramente il match di Conference contro il Rakow e si naviga a vista: non ci sono novità sul rientro in gruppo e quindi in campo.

Il punto

Ieri Kean si è allenato a parte con lavoro specifico e terapia conservativa, ma i giorni passano. Secondo il quotidiano c'è ad oggi il 50% di possibilità di convocazione per la partita dello Zini e nessuno ad ora scioglie i dubbi. Chiaro che questa diventi la partita che potrebbe allontanare i fantasmi oppure farli tornare più vivi che mai: non vincere lascerebbe intatte le preoccupazioni, la sconfitta sarebbe qualcosa di simile al disastro sportivo. In sostanza, si cercherà di fare di tutto per avere a disposizione Kean: cautela è la parola d'ordine, ma anche la certezza che fino a sabato non si conosceranno le condizioni, con lo staff viola che si prenderà tutto il tempo per decidere.