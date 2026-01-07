TS: “L’Inter vuole Dodò. Marotta offre 2 giocatori per convincere la Fiorentina”

Il brasiliano piace all'Inter

Redazione VN 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 07:52)

L'Inter torna con forza su Dodò. Sfumato Joao Cancelo, la squadra allenata da Christian Chivu avrebbe messo nel mirino il brasiliano per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo con il club di Rocco Commisso è in alto mare e il terzino non considerato incedibile dalla Fiorentina.

Per questo motivo Marotta potrebbe provare l'affondo, mettendo sul piatto due pedine che possono piacere a Fabio Paratici: il primo è Stefan De Vrij. L'olandese è finito ai margini della squadra e cerca spazio. A Firenze sarebbe titolare. Mentre il secondo nome è quello di Kristjan Asllani, di ritorno da un deludente prestito al Torino.

Ancora non c'è stato nessun contatto ufficiale, anche perché l'Inter stava lavorando con forza alla pista Cancelo. Adesso che il portoghese è andato al Barcellona, la squadra nerazzurra si prepara a farsi avanti per il brasiliano viola.