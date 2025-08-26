TS: Fortini preferisce la cessione definitiva. Vagnati ha incontrato ieri l’agente

Le ultime sul futuro del laterale

Redazione VN 26 agosto - 11:02

Si delinea in maniera sempre più concreta all'orizzonte la cessione di Niccolò Fortini. A scriverne questa mattina è Tuttosport che spiega come il ragazzo sia la prima scelta del Torino per quanto riguarda la corsia. Un feeling totalmente ricambiato dal ragazzo che ha accettato la corte granata. Fortini si sente pronto per giocarsi le sue carte in Serie A e cerca una squadra che possa garantirgli più spazio rispetto a quanto non avrebbe alla Fiorentina.

Gli sarebbe piaciuto restare in viola, ma il traffico sulla sinistra è tanto e da ferragosto in poi il Torino ha iniziato il pressing. "Il piano del presidente Cairo è chiaro: prendere subito il laterale mancino per farlo crescere alle spalle di Biraghi: una strategia gradita anche allo stesso Fortini. Tanto che preferirebbe a questo punto lasciare Firenze a titolo definitivo piuttosto che in prestito, come invece paventato tra le parti durante i primi colloqui".

Resta da capire quali siano le cifre della chiusura. vagnati è arrivato a offrire 5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, la Fiorentina di milioni ne chiede il doppio ma trattabili "a 8 più una percentuale sulla rivendita. Tanti, forse troppi per un calciatore in scadenza tra soli 22 mesi. Insomma, serve ancora uno sforzo da parte di tutti anche se la sensazione è che alla fine una quadra possa essere raggiunta. In tal senso non è passata inosservata la presenza ieri sera a San Siro di uno dei rappresentanti del ragazzo, che ne ha approfittato a fine gara per dialogare proprio con Vagnati".