Tra numeri impietosi ed errori ovunque: la Fiorentina gioca contro tutto

I numeri della Fiorentina fanno oaura

La Fiorentina continua a macinare imperterrita un record negativo dopo l'altro in questa stagione sportivamente drammatica per i tifosi viola. In 14 giornate sono stati racimolati soltanto 6 punti, senza alcuna vittoria. Il paragone con la scorsa stagione è impietoso e pesante da digerire.