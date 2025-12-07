Tra numeri impietosi ed errori ovunque: la Fiorentina gioca contro tutto

La Fiorentina continua a macinare imperterrita un record negativo dopo l'altro in questa stagione sportivamente drammatica per i tifosi viola. In 14 giornate sono stati racimolati soltanto 6 punti, senza alcuna vittoria. Il paragone con la scorsa stagione è impietoso e pesante da digerire.
Con lo stesso numero di partite, l'allora squadra di Palladino aveva totalizzato 31 punti, ben 25 in più di quelli attuali. Nessuno ha mai fatto peggio in Serie A nel confronto con la propria stagione precedente. Dopo quattordici giornate il record negativo era una differenza di -19 della Roma 2004/2005 rispetto alla stagione 2003/2004.
Resta anche lo spauracchio di un dato ormai noto. Nessuno nell'era dei tre punti a vittoria si è mai salvato in Serie A non avendo vinto alcuna partita a questo punto della stagione. La Fiorentina gioca anche contro la statistica, impietosa nei confronti della squadra di Vanoli. Lo scrive la Nazione.
