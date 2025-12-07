Gazzetta: “Non gioca, non corre e non difende. La Fiorentina non estite”

E se vuole rimettersi davvero in corsa per la salvezza, ora che è ultima da sola dopo la vittoria del Verona, deve essere conscia della drammatica situazione. Ripetiamo il concetto: la Fiorentina non esiste. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo è come un encefalogramma piatto associato a un elettrocardiogramma preoccupante: testa e cuore non mandano segnali in un momento delicatissimo e decisivo.

Al Mapei Stadium la partita si era pure messa bene: il Sassuolo ha iniziato a marce basse, un regalo di Muric ha mandato Mandragora sul dischetto, il gol ha ulteriormente caricato i caldissimi tifosi viola. Insomma l'avvio ideale. Peccato che la gara della Fiorentina sia finita lì: nove minuti e poi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.