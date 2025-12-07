Gazzetta: “Non gioca, non corre e non difende. La Fiorentina non estite”

Viola News
La Gazzetta dello Sport sul momento della Fiorentina
Adesso si respira la paura. Adesso non ci sono più attenuanti, speranze, valutazioni sulle teoriche potenzialità. La Fiorentina non c'è, semplicemente. Non gioca a calcio, non corre, non difende, non capisce i momenti della partita. Una squadra che non esiste.

E se vuole rimettersi davvero in corsa per la salvezza, ora che è ultima da sola dopo la vittoria del Verona, deve essere conscia della drammatica situazione. Ripetiamo il concetto: la Fiorentina non esiste. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo è come un encefalogramma piatto associato a un elettrocardiogramma preoccupante: testa e cuore non mandano segnali in un momento delicatissimo e decisivo.

Al Mapei Stadium la partita si era pure messa bene: il Sassuolo ha iniziato a marce basse, un regalo di Muric ha mandato Mandragora sul dischetto, il gol ha ulteriormente caricato i caldissimi tifosi viola. Insomma l'avvio ideale. Peccato che la gara della Fiorentina sia finita lì: nove minuti e poi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

