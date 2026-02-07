Torna Kean, ma come sta? CorSport: “Gestione e occhio di riguardo, Moise c’è”

Finalmente Moise Kean. Di nuovo dal primo minuto, di nuovo pronto a prendersi sulle spalle la Fiorentina, subito e nemmeno subentrando, e questo significa soprattutto una cosa fondamentale: il problema alla caviglia datato 21 dicembre (giorno della partita contro l’Udinese) non è più un problema grazie alla gestione dell’infortunio messa in atto al Viola Park in queste settimane o, perlomeno, non impedisce al centravanti di giocare come vorrebbe e dovrebbe.