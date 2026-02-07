Finalmente Moise Kean. Di nuovo dal primo minuto, di nuovo pronto a prendersi sulle spalle la Fiorentina, subito e nemmeno subentrando, e questo significa soprattutto una cosa fondamentale: il problema alla caviglia datato 21 dicembre (giorno della partita contro l’Udinese) non è più un problema grazie alla gestione dell’infortunio messa in atto al Viola Park in queste settimane o, perlomeno, non impedisce al centravanti di giocare come vorrebbe e dovrebbe.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Torna Kean, ma come sta? CorSport: “Gestione e occhio di riguardo, Moise c’è”
Corriere dello Sport
Torna Kean, ma come sta? CorSport: “Gestione e occhio di riguardo, Moise c’è”
Il Corriere dello Sport su Moise Kean
Poi, dentro le settimane, a cominciare da quella che porta al Como sabato prossimo, ci sarà sempre un occhio di riguardo per lui, ma questo è un altro discorso. Intanto, Kean c’è. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA