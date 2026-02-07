CorFio: “Quello che deve correggere Vanoli. E nessuno ha Moise Kean”

Il Corriere Fiorentino presenta Fiorentina-Torino

Redazione VN 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 06:47)

Fiorentina-Torino resta una sfida speciale per il clima di amicizia tra le tifoserie, ma il momento dei viola ha spento ogni atmosfera di festa. Le recenti sconfitte contro Cagliari e Napoli, aggravate dall’eliminazione in Coppa Italia col Como, hanno cancellato i progressi di inizio gennaio e riportato la squadra di Vanoli al punto di partenza. Stasera, in un Franchi ancora in versione cantiere e sotto la pioggia, la Fiorentina non può permettersi passi falsi: è tornata in piena emergenza classifica e l’errore non è contemplato.

Il Torino arriva con più serenità dopo il successo sul Lecce, che ha dato ai granata leggerezza e punti preziosi per restare lontani dalla zona pericolosa. La Fiorentina, invece, è in apnea da mesi, precisamente dalla sconfitta con la Roma del 5 ottobre. Il “derby dell’amicizia” vale doppio: una vittoria permetterebbe ai viola di uscire momentaneamente dalla zona rossa, una sconfitta aprirebbe scenari inquietanti. Vanoli, ora affiancato da Paratici, deve ritrovare una squadra che il mercato di gennaio ha forse destabilizzato: inserire cinque nuovi giocatori ha rallentato una crescita già fragile.

Il nodo principale resta la difesa: dieci gol subiti nelle ultime sei gare e nessuna partita senza incassare reti rendono la salvezza un’impresa se non si ritrova equilibrio. Per vincere contro il Toro, la priorità è proteggere De Gea e recuperare il miglior Moise Kean, potenziale arma decisiva nella lotta salvezza. La Fiorentina deve ritrovare ferocia e concretezza, più spada che fioretto, come nella vittoria di Bologna. Servono compattezza, attenzione alle ripartenze e un atteggiamento da battaglia per riconquistare anche il Franchi, dove otto sconfitte interne su sedici raccontano tutta la difficoltà della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.