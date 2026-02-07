Nazione: “Vanoli lo sa, oggi la Fiorentina deve vincere a ogni costo”

Adesso conta solo il risultato

Redazione VN 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 06:39)

La Fiorentina riparte con allenamenti intensi e quasi tutta la rosa a disposizione: restano in dubbio Parisi e Rugani, con Gosens non al meglio, mentre Moise Kean è pienamente recuperato e chiamato a prendersi responsabilità importanti, come sottolineato dal nuovo ds Paratici. La squadra viola si ributta nel campionato con forte voglia di riscatto, decisa a risalire la classifica e ad allontanare lo spettro della retrocessione. Il primo snodo cruciale è la sfida di stasera contro il Torino, una gara da vincere per dare subito un segnale nella nuova era dirigenziale.

Paratici ha usato una metafora bellica per indicare la strada, parlando di una Fiorentina “militarizzata”, con la “testa nel carro armato”, pronta a procedere con decisione. L’obiettivo è ridare entusiasmo a una tifoseria che aspetta una svolta concreta. Dall’altra parte c’è il Torino di Vanoli, ex viola, che guarda soprattutto al risultato: una vittoria che conta più di ogni altra analisi, perché inserita in un contesto più ampio che è la corsa alla salvezza.

Vanoli conosce bene l’ambiente e le difficoltà di una Fiorentina costruita con alcune lacune strutturali, parzialmente corrette in corsa ma non del tutto risolte. La sconfitta di Napoli ha mostrato una squadra più centrata, ma ancora fragile difensivamente, aspetto che rende fondamentale l’approccio iniziale alla partita per evitare un’altra gara di rincorsa. Servono atteggiamento da battaglia e massima concentrazione: l’orizzonte è la salvezza, tutto il resto verrà dopo. Lo scrive la Nazione.