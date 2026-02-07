Gazzetta su Kean: “Carico come una molla. Dal VP fanno sapere una cosa”

La Gazzetta dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 06:44)

Carico come una molla. Dopo un periodo in cui è stato a mezzo servizio, adesso Moise Kean sta completando la fase di recupero per tornare al massimo della condizione e, stasera con il Toro, ha una gran voglia di scendere in campo.

L'impatto mentale di questi giorni viene descritto come di grande determinazione durante gli allenamenti, un'energia positiva che dovrà essere trasformata in gol da qui alla fine del campionato perché è chiaro che il suo rendimento sarà fondamentale per il cammino della Fiorentina verso la salvezza.

Se i viola hanno collezionato soltanto 17 punti in classifica la motivazione non può essere ricercata soltanto nelle poche reti segnate dal centravanti, ma è vero anche il contrario e cioè che per tirarsi fuori dai guai Paolo Vanoli ha bisogno del giocatore che lo scorso anno è stato in grado di segnare 19 gol in campionato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.