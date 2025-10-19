Tifo viola amareggiato e deluso, ma a San Siro ci saranno 938 tifosi

Il Corriere dello Sport sul tifo viola presente a San Siro

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 07:40)

Questa sera la Fiorentina dovrà obbligatoriamente dare un segnale di speranza alla propria gente, dopo un inizio di stagione negativo come pochi altri. Il supporto dei sostenitori viola non si farà mancare visto che sono attesi a Milano 938 tifosi, il cui vivo auspicio è che il cammino di Ranieri e compagni trovi una svolta.

Anche perché l’aria negli ultimi tempi si è fatta pesante: l’umore della piazza peggiora con il passare delle settimane o, per meglio dire, delle prestazioni che non hanno ancora regalato una vittoria. Il tifo fiorentino nutre un sentimento di insoddisfazione nei confronti dei risultati sportivi offerti dalla propria squadra nel recente periodo.

Siano d’esempio le sfide contro Como e Pisa più che con la Roma: se dopo la sconfitta coi giallorossi una fetta di pubblico ha scelto di non contestare né incoraggiare, infatti, al termine dei due match precedenti sono volati fischi e cori di sdegno come “Tirate fuori le palle", "Rispettate la nostra maglia" e "Meritiamo di più”. La tensione si fa sentire, serve un cambio di marcia. Lo scrive il Corriere dello Sport.