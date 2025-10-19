Viola News
Gazzetta dello Sport

72.000 spettatori a San Siro: passerella d’onore per Giovanni Galli

San Siro si riempie
Redazione VN

Oltre 72.000 spettatori stasera per Milan-Fiorentina: come succede ormai da inizio stagione, ci sono biglietti disponibili solo nel settore ospiti. Per il resto San Siro sarà sold out.

Nel pre partita previsto il saluto e la consegna di una maglia rossonera a quattro tifosi speciali: Anna Danesi, Benedetta Sartori, Eleonora Fersino e Riccardo Sbertoli, campioni del mondo di volley con le nazionali azzurre.

Passerella d'onore anche per Giovanni Galli, grande ex di entrambe le squadre. Tutto esaurito nelle sale hospitality: per il Milan sarà record. Nella Club1899 oltre 1000 ospiti e menù firmato dagli chef stellati Chicco e Bobo Cerea. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

