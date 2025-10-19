CorFio: “Commisso non ha voglia di ribaltoni, ma senza risultati Pioli rischia”

Viola News
Commisso si aspetta di più
Il Corriere Fiorentino ha analizzato il futuro di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina. La sensazione che Commisso non abbia voglia di fare grandi ribaltoni:

Tutto avrebbe immaginato meno che (ri)presentarsi a San Siro senza aver ancora vinto una partita e in piena zona retrocessione. «Pioli is on fire», cantava e probabilmente gli canterà anche stasera il popolo rossonero e in un certo senso, on fire, lo è anche adesso. Perché gode di «fiducia illimitata» (parole del d.s. Pradè) e aldilà delle dichiarazioni pubbliche è certamente vero che nessuno, tanto meno colui che decide (Commisso), ha voglia di ribaltoni. Eppure Pioli lo sa. Nel calcio contano i risultati e tutto, anche la panchina più solida del globo, può improvvisamente traballare. Quel posto insomma scotta e oggi, nella tana del Diavolo, servirà una Fiorentina fin qua mai vista per non farsi inghiottire dalle fiamme.

