CorSport: “Ballottaggio a 3 per 1 posto nel mezzo. Fagioli ci prova, ma non solo”

Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo della Fiorentina contro il Milan. Secondo il noto quotidiano, sarà ballottaggio tra Fagioli, Fazzini e Ndour:
Voleva e vuole mettere in mostra il suo numero 20, Kean, lì dove nella scorsa stagione ha già colpito segnando la seconda delle due reti con cui la squadra viola stava vincendo 2-0 al Meazza dopo dieci minuti (2-2 il finale per la rimonta rossonera firmata da Abraham e Jovic). Con Gudmundsson accanto (più o meno) e con Fagioli e Mandragora alle spalle (sempre più o meno), insomma pressappoco come potrebbe e dovrebbe essere anche stasera in un Milan-Fiorentina che poco o niente ha a che vedere con quello del 5 aprile (nuovi allenatori e nuovo corso di qua e di là, +4 viola in classifica a sette giornate dal termine allora, +10 rossonero oggi quando le giornate in archivio sono appena sei): l’islandese, rigenerato dalla nazionale sperano Pioli, club e tifosi, vicino a Kean, Fagioli e Mandragora a completare il centrocampo che avrà in Nicolussi Caviglia il regista e in Dodo e Gosens gli esterni. Sottolineato che Fazzini e Ndour, a proposito di reparto mediano, non vanno considerati fuori dalle scelte sempre per gli immancabili cambi in extremis se ci sono oltre 24 ore dalla rifinitura all’undici definitivo, ci si aspetta una Fiorentina nel segno del 3-5-2 e dintorni: a Pongracic, Pablo Marí e Ranieri il compito di difendere la porta di De Gea. Richardson non sarà del gruppo: non è stato convocato per lombalgia
