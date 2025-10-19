Viola News
Mandragora-Ricci, il duello italiano di Milan-Fiorentina: Rolly cerca sostanza

Mandragora contro Ricci
Samuele Ricci doveva essere uno dei fiori all'occhiello del mercato estivo del Milan. Italiano, nel giro della Nazionale, reduce da una buona parentesi al Torino. Invece fin qui Allegri lo ha utilizzato con il contagocce e mai dal primo minuto in campionato.

Ecco che per il ragazzo scuola Empoli la gara contro la Fiorentina assume una grande importanza. Questa sera, complici diversi infortunati rossoneri, dovrebbe esserci lui a completare la linea mediana. I tacchetti li incrocerà spesso con Rolando Mandragora, che si è ritagliato uno spazio da titolare nel centrocampo di Pioli. I gol a Cagliari e Como lo rendono ancora il capocannoniere della Fiorentina.

In odor di rinnovo fino al 2028, Rolly cerca una prestazione di sostanza in una partita complicata. Un duello tutto italiano, dinamismo e intensità in mezzo al campo. Lo scrive la Nazione.

