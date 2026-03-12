Stasera tocca a Piccoli? Ma non solo. CorFio: “Così Vanoli gestirà l’attaccante”

Il Corriere Fiorentino su Roberto Piccoli e l'attacco viola

Questa sera non ci sarà Moise Kean, alle prese con l'infortunio alla tibia. L'obiettivo è averlo in campo lunedì a Cremona. Per questo motivo, sarà ancora Roberto Piccoli a guidare l'attacco viola. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gestione dell'attaccante ex Cagliari: