Questa sera non ci sarà Moise Kean, alle prese con l'infortunio alla tibia. L'obiettivo è averlo in campo lunedì a Cremona. Per questo motivo, sarà ancora Roberto Piccoli a guidare l'attacco viola. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gestione dell'attaccante ex Cagliari: (RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?)
Stasera tocca a Piccoli? Ma non solo. CorFio: “Così Vanoli gestirà l’attaccante”
Il Corriere Fiorentino su Roberto Piccoli e l'attacco viola
La squadra viola — che nelle ultime 4 giocate ha siglato solo tre reti, di cui due nei supplementari con lo Jagiellonia — in Europa è sesta per tiri totali (114) e quinta per tiri nello specchio (41) ma solo 6 dei 13 gol totali sono arrivati dagli attaccanti, con 2 reti per Piccoli e Gudmundsson e 1 a testa per Kean e Dzeko. L’ex Cagliari — che dovrebbe essere oggetto di una staffetta con il 2006 Braschi, anche per cautelarsi in caso di problematiche sul recupero di Kean — è chiamato a una reazione all’interno di una stagione da soli 5 gol (1 ogni 341 minuti) in 31 presenze complessive.
