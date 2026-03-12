Fiorentina, senti Zaniolo: “Firenze, che rimpianto! I ritardi con Kean, ora basta”

Nicolò Zaniolo si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, adesso all'Udinese sembra aver messo la testa a posto, pronto per convicere Gattuso a convocarlo per i playoff mondiali. Stupiscono le sue parole sul periodo a Firenze, 6 mesi deludenti, ma che l'ex Atalanta vive con forte rimpianto: (RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?)
"Alla Fiorentina mi aspettavo andasse diversamente, ho più rimpianti per la Viola. Io bad boy? Ragazzate"
Botte? Tante, troppe. Due operazioni alle ginocchia, crociato destro e sinistro, la rottura del metatarso del piede sinistro. È stata dura, eh. I miei errori? A Bergamo partii indietro per il metatarso. E non riuscivo a dare quello che voleva Gasperini. Ho fatto fatica. Alla Fiorentina mi aspettavo andasse diversamente, ho più rimpianti per la Viola. Io bad boy? Ragazzate. Qualche ritardo di troppo io e Moise Kean. Ero leggero. Ma sono cambiato. Noi siamo idoli per i bambini, dobbiamo dare esempi positivi
