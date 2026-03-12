Kean, Piccoli o Braschi? Questi i dubbi di Paolo Vanoli per l'attacco viola in vista della sfida di questa sera contro il Rakow. (RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?) Secondo il Corriere Fiorentino, l'allenatore viola potrebbe stupire con una mossa a sorpresa. Albert Gudmundsson è pronto a cambiare ruolo?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli prova la mossa a sorpresa? CorFio: “Nuovo ruolo per Gudmundsson”
Corriere Fiorentino
Vanoli prova la mossa a sorpresa? CorFio: “Nuovo ruolo per Gudmundsson”
Una mossa dovuta dalla necessità dell'allenatore
Una terza via porta a Gudmundsson falso nove («Non voglio fare il Guardiola, ma è un’esigenza», ha detto Vanoli), ma l’islandese non segna da Lazio-Fiorentina del 7 gennaio e su azione addirittura da Fiorentina-Udinese di fine 2025. «Dopo l’infortunio deve ancora trovare la migliore condizione ma in campo fa cose importanti, gli manca solo di essere determinante nell’ultimo terzo di campo»
© RIPRODUZIONE RISERVATA