Sottil, brutta attitudine e nervosismo. Ecco i motivi dell’esclusione tecnica

La grande novità della tournée in Inghilterra sarà l’assenza di Riccardo Sottil , rimasto a Firenze a svolgere un lavoro personalizzato e, adesso, a tutti gli effetti un calciatore fuori dal progetto Fiorentina. Una decisione che Pioli ha maturato insieme alla società dopo ciò che Sottil non ha fatto vedere nelle prime due settimane di ritiro. Niente motivi fisici o personali, l'esterno che a gennaio è andato in prestito al Milan, è stato escluso per scelta tecnica .

L'atteggiamento dimostrato da Sottil in queste settimane al Viola Park non ha convinto nessuno. Inutile sottolineare i possibili scenari tattici, con il giocatore che è stato più volte provato come esterno di destra del centrocampo a 4 di Pioli, quello che è rimasto impresso in negativo sono altri gesti, come l’attitudine in allenamento o come la rissa di Grosseto in cui per “vendicarsi” di un fallo subito Sottil aveva reagito contro un avversario, in un’amichevole tra due squadre amiche. Sintomo di un atteggiamento sbagliato e di un nervosismo eccessivo.