Montenegro, dalla Ternana al gol contro il Grosseto. Il rimpianto di Liverani

Centrocampista classe 2007 arrivato quest'anno alla Fiorentina dalla Ternana, Luca Montenegro è il nuovo innesto per la Primavera di Daniele Galloppa. Nel frattempo però Stefano Pioli ha deciso di schierarlo per l'amichevole contro il Grosseto vinta per 0-3 dalla squadra gigliata. E a finire nel tabellino dei marcatori è stato proprio il nome del centrocampista che, grazie ad un inserimento, ha concretizzato l'assist di Dzeko.