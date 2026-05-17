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Solomon: “Conoscevamo l’importanza di questa gara per Firenze. Ora l’Atalanta!”

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Manor Solomon, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali ACF. Ecco le sue parole
Redazione VN

Manor Solomon, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali ACF. Ecco le sue parole:

Sono molto felice, perché abbiamo giocato contro la Juventus una delle gare migliori della stagione. Sono davvero soddisfatta. La Juventus è uno dei club più forti in Italia, sapevo l'importanza di questa partita per Firenze e abbiamo rispettato la volontà dei tifosi. Ci siamo salvati alla scorsa giornata e adesso eravamo più liberi. Adesso arriva l'Atalanta e vogliamo giocare al meglio anche quella partita.

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