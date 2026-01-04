Solomon è già a disposizione, CorFio: “Non si placa la polemica politica”

L'ex Tottenham andrà in panchina

Redazione VN 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 07:26)

Le pratiche per il tesseramento di Manor Solomon sono state ultimate e l’attaccante israeliano sarà a disposizione di Vanoli fin da oggi. Non si placano però le polemiche per il suo arrivo. Un polverone avviato da Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e assessore alla cultura e al lavoro a Sesto Fiorentino, che si era espresso così: «Chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto».

Parole alle quali erano seguite reazioni come quelle del console onorario d’Israele Marco Carrai che aveva paragonato Madau a chi «spingeva nei forni crematori gli ebrei ritenendosi innocenti solo perché avevano ricevuto l’ordine di farlo».Un paragone che però non è andato giù al presidente dell’Associazione nazionale ex deportati, Lorenzo Tombelli, che ha espresso solidarietà a Madau:«Le parole di Carrai sono gravi e indegne. Accostare una presa di posizione politica ai forni crematori nazisti è una violenza sulla memoria». Ma sul caso Solomon anche ieri non sono mancate le prese di posizione. Come quella della deputata di Forza Italia Isabella De Monte: «È intollerabile che un assessore di Sinistra italiana chiami la piazza a contestare un professionista solo perché è israeliano. Spero che la sindaca Pd di Firenze, Sara Funaro, rimetta a posto i suoi alleati».

E da Palazzo Vecchio è arrivata la replica di Benedetta Albanese, assessora a Diritti e cultura della memoria:«La nostra posizione sulla guerra tra Israele e Palestina è netta e forte da tempo, siamo per la pace, contro la violazione dei diritti umani in Palestina da parte del governo Netanyahu, a favore di due popoli e due stati. Lasciamo fuori lo sport». Ma le critiche verso Solomon sono arrivate anche ieri dal capogruppo di Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi: «Chi sostiene il massacro di un esercito nei confronti di un popolo senza stato, è sgradito». Tesi condivisa dal vicepresidente del consiglio comunale di Firenze Vincenzo Pizzolo (Avs): «Non è benvenuto perché ha sostenuto a più riprese le azioni dell’esercito israeliano a Gaza». Lo riporta il Corriere Fiorentino.