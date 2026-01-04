Poco più di 19mila tifosi al Franchi, Nazione: “Sostegno solo per la maglia”

Il sostegno del pubblico non mancherà (ma «solo per la maglia», come canta ormai da settimane la Curva Fiesole), anche se il clima sugli spalti si annuncia simile a quello visto nell'ultima gara casalinga contro l'Udinese, quando dalla curva arrivarono fischi e cori di contestazione nonostante fosse arrivata la prima vittoria in campionato.

I tifosi della Fiorentina si preparano quindi a vivere una partita intensa, tra speranza e delusione. La risposta del pubblico sarà comunque significativa: superata quota 19 mila biglietti venduti, non si raggiungerà il tutto esaurito, ma lo stadio sarà comunque vicino alla propria capienza massima attuale. Lo scrive la Nazione.