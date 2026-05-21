Serena: “Chi garantisce che un eventuale successore di Vanoli possa fare meglio?”

Gli era stato chiesto di centrare la salvezza e l’ha fatto con quattro-cinque giornate d’anticipo: per quella che era la situazione devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Ne ho vissute di stagioni così, vi garantisco che non sempre quando si cambia allenatore i risultati migliorano. Ci vuole tempo e lavoro. Anche sul gruppo. Io ho visto tutte le gare della Fiorentina, vi garantisco che ogni singolo atteggiamento dei calciatori, in campo e in panchina, lascia intendere che sono tutti con lui