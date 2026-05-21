Michele Serena, ex Fiorentina, è stato intervistato dalla Nazione per parlare del futuro di Paolo Vanoli:
La Nazione
Serena: “Chi garantisce che un eventuale successore di Vanoli possa fare meglio?”
Vanoli—
Gli era stato chiesto di centrare la salvezza e l’ha fatto con quattro-cinque giornate d’anticipo: per quella che era la situazione devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Ne ho vissute di stagioni così, vi garantisco che non sempre quando si cambia allenatore i risultati migliorano. Ci vuole tempo e lavoro. Anche sul gruppo. Io ho visto tutte le gare della Fiorentina, vi garantisco che ogni singolo atteggiamento dei calciatori, in campo e in panchina, lascia intendere che sono tutti con lui
Futuro—
Non lo so. Di certo nel calcio si vive di etichette. Probabilmente Vanoli ne ha una che non piace. Invece vedo che ci sono allenatori che trovano sempre panchina pur non ottenendo grandi risultati. Paolo ha dimostrato sul campo di meritare la conferma in un’annata nata male. Chi garantisce che un suo eventuale successore possa fare meglio?
Paratici—
Le considerazioni devono essere fatte sul lavoro degli ultimi sei mesi, non perché è stata battuta la Juventus. Chi decide le sorti del club deve ascoltare poco il cuore e tanto la ragione
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